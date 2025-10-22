VIDEO Dr. Caius Ișfănescu, Clinica Medima-Virtuții: „Sedentarismul afectează articulațiile”

Deși sunt specifice persoanelor în vârstă, problemele articulare apar astăzi și la tineri, din ce în ce mai mult, avertizează medicii. Sedentarismul și munca fizică sunt principalii factori de risc ce pun în pericol sănătatea articulațiilor tinerilor.

„La ora actuală, ceea ce se întâmplă în cabinetul medical, este influențat de doi factori importanți. Sedentarismul, lipsa unei activități fizice la vârste foarte tinere, aduce pacientul tânăr la medic. Și putem spune că boala artrozică a început să coboare la vârsta de 35-40 de ani” susține dr. Caius Ișfănescu, medic specialist ortopedie-traumatologie în cadrul Clinicii Medima-Virtuții, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Totodată, pe lângă sedentarism tinerii se expun riscului de a avea probleme articulare din cauza muncii fizice prelungite.

„Partea de muncă fizică este un alt fenomen…În România se construiește mult la ora actuală, iar din această cauză la cabinetul de ortopedie ajung mulți pacienți. Oamenii fac mult efort fizic și din cauza aceasta au probleme articulare” mai spune dr. Caius Ișfănescu, medic specialist ortopedie-traumatologie în cadrul Clinicii Medima-Virtuții, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Prevenția poate fi posibilă, dar în condițiile în care pacientul vine la medic imediat ce sesizează apariția unor probleme, generate de cele mai multe ori de prezența durerilor.