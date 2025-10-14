VIDEO Dr. Lorelei Nassar: „Persoanele cu imunosupresie trebuie să aibă grijă de sănătatea orală”

Procedurile stomatologice vizează și categoria pacienților cu imunosupresie. Ei trebuie să aibă grijă pentru a preveni apariția infecțiilor astfel încât să își deprecieze și mai mult starea de sănătate.

„Riscurile pot să fie mereu de starea întregului organism, în condițiile în care imunosupresia implică rezistență scăzută la infecții. Și atunci în aceste condiții starea de sănătate orală trebuie îngrijită bine, pentru că riscul de suprainfecții să nu se concretizeze” susține dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În cazul în care au nevoie de implanturi dentare, acești pacienți vor urma terapie cu antibiotice și vor fi atent monitorizați de medicii stomatologi.

„La acești pacienți dacă este nevoie de reabilitare cu implanturi, toate manoperele se vor realiza încă din etapa de pregătire a pacientului pentru a primit implanturi se face acoperire cu antibiotice. Orice grupă de antibiotic trebuie însoțit de probiotic și măsuri de susținere a întregului organism” susține dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.