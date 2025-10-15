VIDEO Dr. Natalia Pătrașcu: „Hipertensiunea în naștere, o afecțiune des întâlnită”

Hipertensiunea în naștere reprezintă o afecțiune des diagnosticată în rândul femeilor însăracinate din România, potrivit medicului Natalia Pătrașcu, medic primar cardiolog – cu expertiză în domeniul sarcinilor cu risc și bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

„Este vorba despre o afecțiune frecvent întâlnită în sarcină, hipertensiunea gestațională sau tensiunea indusă de sarcină și preeclampsia, complicația ei cea mai importantă, și despre un medicament aflat de ani de zile menționat în ghidurile internaționale și utilizat pentru tratamentul hipertensiunii în sarcină, labetalolul, care nu este comercializat în România” susține medic primar cardiolog – cu expertiză în domeniul sarcinilor cu risc și bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Accesul la tratament specific

Hipertensiunea în timpul nașterii și complicațiile sale au un tratament specific, dificil de găsit însă în România. „Lucrurile încep în 2018 când am tratat o pacientă cu mare risc, aflată în evidență la un medic reumatolog, cu valori mari ale hipertensiunii care nu puteau fi stăpânite. Mi s-a cerut opinia în legătură cu administrarea de labetalol care nu exista în România. Pacienta a făcut rost singură dintr-o țară europeană, am inițiat tratamentul iar rezultatul a fost bun. Medicamentul acesta chiar face minuni” mai spune medic primar cardiolog – cu expertiză în domeniul sarcinilor cu risc și bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

