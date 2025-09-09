VIDEO Efortul fizic excesiv, pericol pentru sănătatea coloanei vertebrale

Inspirate de imaginile de pe internet cu oameni trași ca prin inel și cu mușchi, tot mai multe persoane își îndreaptă atenția către sălile de forță, dorind să arate precum personajele din mediul online. Unii merg la sală în exces, iar asta dăunează sănătății coloanei vertebrale.

„Mereu excesele dăunează. Cu siguranță, cei care trag mult la sală și încearcă să se autodepășească, dorindu-și să dezvolte masă musculară, poate și într-un timp scurt, atunci pot apărea probleme. Musculatura este cheia menținerii unei posturi și a unei coloane sănătoase. Dar musculatura spatelui înseamnă și cele trei straturi musculare” a explicat Tiberiu Herea, kinetoterapeut – Kinetic Sport & Medicine, parte a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, activitățile fizice intense pot reprezenta un risc pentru sănătatea coloanei vertebrale. Mutatul mobilei prin casă, căratul de greutăți, toate acestea ne pot provoca dureri de spate.

„Contează mult și munca fizică intensă. Musculatura nefiind pregătită, la o mișcare de întoarcere poate să apară această hernie de disc, mai ales la mișcările de rotație. Poate fi o întoarcere din mașină se pune o presiune mare pe discuri și poți rămâne blocat” spune Tiberiu Herea, kinetoterapeut – Kinetic Sport & Medicine, parte a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.