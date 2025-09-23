VIDEO Factori de risc ai bolii parodontale

Apariția bolii parodontale este generată de anumiți factori de risc. Fumatul sau afecțiuni cronice, precum diabetul, sunt principalii factori de risc ai bolii parodontale. Este bine să mergem la medicul stomatolog pentru controale regulate, astfel încât să eliminăm orice factor de risc ce ar putea genera apariția bolii parodontale.

Diabetul, ca factor de risc pentru boala parodontală, provoacă numeroase modificări la nivelul cavității orale. De aceea, pentru a evita apariția bolii parodontale este important să respectăm indicațiile terapeutice ale medicilor diabetologi în ceea ce privește administrarea medicamentelor antidiabetice.

„Există niște factori de risc foarte clari pe care îi putem modifica sau nu. Cei modificabili se referă la consumul de tutun și diabetul zaharat. Asta înseamnă că pacienții care au diabet sau care fumează au șanse mult mai mari să facă boală parodontală. În diabetul zaharat și gingiile și osul alveolar suferă” susține dr. Delia Mihăescu, medic chirurgie dento-alveolară, clinica MaxiloMED, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Factori de risc nemodificabili

Dacă în cazul fumatului și diabetului zaharat putem interveni pentru a preveni apariția bolii parodontale, există însă și factori de risc care nu pot fi modificați. Medicii specialiști susțin faptul că este vorba despre anumite afecțiuni cronice, în special care provoacă procese inflamatorii în organism, din cauza cărora și cavitatea orală are de suferit. Pe cale de consecință doar prin controale regulate la medicul stomatolog putem ține sub control acești factori de risc ai bolii parodontale.

„Mai avem factorii de risc pe care nu-i putem modifica. Aici putem vorbi despre stres, despre vârsta înaintată sau despre anumite boli sistemice care creează un teren proinflamator, adică provoacă o inflamație generalizată la nivelul corpului, inclusiv la nivelul gingiilor. Aici vorbim despre boli cardiovasculare, boli autoimune. Sunt mai multe patologii generale care efect și asupra cavității orale” mai spune dr. Delia Mihăescu, medic chirurgie dento-alveolară, clinica MaxiloMED, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.