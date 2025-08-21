VIDEO Femeile și teama de mamografie. Medic: „Este un mit să-ți fie frică de iradiere”

Mamografia este un examen medical prin care poate fi depistat cancerul de sân. Multe femei refuză categoric să apeleze la această metodă de diagnostic, trăind cu teama că s-ar putea iradia. Într-adevăr, pentru expunerea imaginilor, mamografia folosește radiații, dar cantitatea utilizată în timpul examinării este infimă și nu pune viața pacientelor în pericol.

„De multe ori se spune că mamografia presează și împrăștie cancerul prin presiunea pe care o face. Nu este deloc adevărat, este o investigație obișnuită. Mă uit cu câtă nonșalanță merg oamenii să facă CT, unde doza de iradiere este mai mare ca în cazul mamografiei, dar nu are nimeni nicio problemă. Iar în cazul mamografiei apar atâtea discuții. Este o intervenție sigură, fără riscuri„ a explicat dr. Simona Filip, medic primar chirurgie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Și nu doar femeile pot beneficia de mamografii, ci și bărbații. Sunt cazuri, mai rare ce-i drept, în care și bărbații pot suferi de cancer de sân.

„Trebuie spus că se pot face mamografii și la bărbați, pentru că și ei pot avea probleme atât benigne, cât și maligne„ mai spune dr. Simona Filip, medic primar chirurgie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Mai mult decât atât, în momentul în care solicită orice fel de intervenție estetică, femeile beneficiază de consultații la nivelul sânilor.

„Din fericire nu se mai fac intervenții de chirurgie estetică sau proceduri FIV ori tratamente hormonale fără a se verifica sânii. Pentru că orice intervenție pe o anumită zonă care poate afecta anumite organe trebuie să ne arate că respectivele organe sunt în regulă„ mai spune dr. Simona Filip, medic primar chirurgie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.