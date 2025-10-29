VIDEO Fenomenul burnout prezent și în cazul asistenților medicali din România

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a inițiat un studiu privind epuizarea la locul de muncă a asistenților medicali. Datele preliminarii arată că burnout-ul este o problemă și pentru această categorie de profesioniști din sistemul de sănătate.

„Am dat startul unei cercetări privind epuizarea la locul de muncă în cazul asistenților medicali. Cifrele sunt asemănătoare cu cele care-i vizează pe medici. Și noi acum suntem în analiză pentru chestionarul pe care l-am aplicat anul acesta. 8622 de chestionare au aplicat, au răspuns colegii foarte repede. Cred că s-au bucurat că cineva îi întrebă. Când vom avea toate datele vom știi mai multe amănunte despre factori” susține Carmen Mazilu, președinte OAMGMAMR – București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Până acum au fost validate o parte dintre chestionarele aplicate, iar datele au arătat că, într-adevăr, și asistenții medicali se confruntă cu probleme provocate de epuizarea de la locul de muncă.

„O idee s-a conturat deja pentru că studiul a fost validat inițial și deja avem raportarea că peste 80% dintre respondenți, dintre cei 200 de la început, ne-au răspunsă că sunt într-un grad de oboseală moderat sau sever. Deci de atunci aveam deja niște date despre nivelul de oboseală al cadrelor medicale” mai spune Carmen Mazilu, președinte OAMGMAMR – București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.