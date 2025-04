VIDEO Foame sau poftă? Cum putem face diferența dintre ele

De foarte multe ori, imediat după ce am mâncat avem senzația că am mai putea gusta câte ceva. În acest caz fie apare senzația de foame, fie ne este poftă de un anumit aliment. Diferența dintre cele două stări este dată de tipul de alimente pe care le-am consumat anterior.

„Trebuie să vedem dacă este senzație de foame sau este poftă. Pentru că trebuie să ne gândim de ce ne e foame? Care a fost ultima masă? Păi am mâncat un croasant și am băut o cafea. Ei bine, asta nu e masă. În totdeauna masa trebuie să conțină proteină, indiferent dacă e mic dejun, prânz sau cină. Dacă noi mâncăm proteină cu legume, carbohidrați lângă ar trebui să fim sătui pentru minim 3 ore, spre 4, 5” susține Maria Martac, consultant în nutriție și biolog, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

La ce ne ajută apa?

Senzația de foame după masă poate fi dată și de nevoia de apă. Astfel, atunci când am mâncat, iar la scurt timp ni se face foame, putem bea un pahar cu apă. Specialiștii în nutriție pun această senzație și pe o posibilă stare de deshidratare.

„Dacă mai devreme de acest interval ne este foame, încercăm să bem un pahar cu apă, poate atenua senzația de foame și poate chiar suntem deshidratați. Și să vedem dacă este foame sau am văzut ceva care ne-a făcut cu ochiul și ar trebui să gustăm” mai spune Maria Martac.

Mâncatul emoțional provoacă foame

De foarte multe ori, senzația de foame, după ce am mâncat, poate fi generată și de emoțiile pe care le trăim. O emoție puternică ne poate declanșa senzația de foame. De asemenea, și stresul de zi cu zi poate să ne trimită din nou la sala de mese după ce am terminat de mâncat.

„Este adevărat faptul că mâncăm emoțional, mâncăm de stres, mâncăm de supărare sau avem de făcut un lucru și dacă nu ne place, îl amânăm puțin și vrem ceva dulce. Dacă am analizat și am văzut că nu am mâncat și că asta ar fi prima noastră masă, e bine să facem pauză și să ne ducem să mâncăm ceva proteic. Ou, carne, brânzeturi, iarut, chefir, carne, pește….Ne-am planificat o masă cu una din aceste variante, iar 3, 4 ore nu ar mai trebui să avem grija mâncării” mai spune consultantul în nutriție Maria Martac.