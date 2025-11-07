VIDEO Genomica, un domeniu în dezvoltare și în medicina din România. Ce spun specialiștii despre el

Genomica este o știință care studiază genomul, adică întregul material genetic al unui organism. Ramură a biologiei moleculare moderne, genomica analizează structura, funcția, evoluția, dar și interacțiunea genelor într-un sistem întreg. Aplicabilitatea sa în medicină este esențială, pentru că datorită genomicii pot fi prevenite afecțiuni grave și găsite tratamente eficiente pentru ele.

„Este important să ne bazăm pe genomică. Screening-ul neonatal ne ajută să depistăm precoce o serie de boli genetice cum sunt erorile născute de metabolism. Unele dintre ele nu sunt costisitoare necesită excluderea din alimentație a unor elemente nutritive sau modificări minore ale alimentației și pot aduce un beneficiu enorm. Sunt multe lucruri în care e poate acționa și genomica este un element esențial al noului sistem care se creează în medicina din toată lumea” susține prof. dr. Maria Puiu, medic primar în genetică medical, director general adjunct al Institutului de Cercetare și Dezvoltare în Genomică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

România are la rândul său interes să dezvolte programe în domeniul genomicii, iar specialiștii susțin că cercetările din țara noastră sunt într-un stadiu avansat. Specialiștii români colaborează cu cei din Europa și fac schimb de informații, idei sau se implică împreună în studii.

„Noi lucrăm deja și eu am energie, dar colegii mei au energia tinereții și sunt entuziaști. Suntem parteneri în marea majoritate a proiectelor de genomică din Europa. Am fost gazda primei întâlniri a proiectului One Milion Genom +, am avut o reuniune la Palatul Parlamentului în martie, suntem entuziaști și din multe puncte de vedere legat de genomică suntem la egalitate cu multe țări avansate” mai spune prof. dr. Maria Puiu, medic primar în genetică medical, director general adjunct al Institutului de Cercetare și Dezvoltare în Genomică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.