VIDEO Glicemia ridicată și riscurile ei: Pot apărea probleme de vedere

Glicemia ridicată este primul semn al diabetului. Fără a o ține sub control, riscăm să provocăm un lanț de dezechilibre la nivelul întregului organism. Diabetul poate afecta inclusiv vederea, de aceea este recomandat să mergem la medic și să urmăm tratamentul specific, așa cum ne recomandă specialiștii.

„Această valoare crescută a glicemiei în sânge afectează vasele de sânge, atât mari cât și mici. Se produce această arteriopatie. La nivelul vaselor mari pot apărea accidente vasculare sau infarctul, iar la nivelul vaselor mici această retinopatie diabetică” a explicat dr. Ana-Maria Alaiba, medic specialist oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Consecințele retinopatiei diabetice

Retionpatia diabetică reprezintă o consecință gravă a diabetului scăpat de sub control. De aceea, este necesar să mergem la medic și să respectăm indicațiile terapeutice pe care ni le oferă.

„În timp, retinopatia diabetică poate genera pierderea vederii. Dar are niște semne la care putem fi atenți, astfel încât să putem minimiza efectele diabetului asupra ochilor” mai spune dr. Ana-Maria Alaiba, medic specialist oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

