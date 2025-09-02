VIDEO Importanța mersului la medic în gestionarea eficientă a durerilor de spate

Durerile de spate pot să apară din senin, dar niciodată nu trec la fel de repede. Oricâte medicamente antiinflamatoare am lua, problema nu dispare fără un control medical amănunțit. De aceea, dacă ne confruntăm cu dureri de spate care nu mai trec, este important să cerem sfatul medicului.

„Dacă începem să avem dureri, după un efort sau după o perioadă mai lungă de timp, cu atât mai mult dacă nu cedează, obligatoriu trebuie să mergem la medic” susține dr. Vasile Druță, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Dacă am ajuns la medic, este important să ne asigurăm cu privire la faptul că am ajuns la specialistul de care avem nevoie. În caz contrar, durerea va persista, iar tratamentul prescris nu va fi cel de care avem cu adevărat nevoie.