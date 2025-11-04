VIDEO Importanța prevenției în stomatologie

Prevenția în stomatologie este foarte importantă pentru menținerea sănătății orale. Ea se face având la bază trei principii esențiale. Cel mai bine este să acordăm atenție îngrijirii orale și controalelor regulate la stomatolog pentru a evita orice problemă.

„Prevenția în stomatologie reprezintă o sumă de măsuri care pot fi luate astfel încât să prevenim afectării dentare și gingivale. Are trei niveluri, primar, secundar și terțiar. Cel primar se ocupă cu prevenirea cariilor și gingivitelor. Se referă la tot ce putem face acasă pentru a le preveni. Nivelul secundar se referă la interceptarea în stare incipientă a cariilor și gingivitelor, înainte să se complice, să ajungă la nerv cariile. Iar nivelul terțiar tratează deja probleme grave care trebuie rezolvate pentru a păstra dinții pe arcadă, pentru a nu-i pierde” susține dr. Ramona Hârbu, medic specialist în stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cel mai mare risc pentru sănătatea dinților în reprezintă cariile interdentare. Mulți dintre oameni nu știu că le au până când ele nu încep să provoace durere.

„Un rol îl are educația pe care o putem face cu pacienții. Trebuie să acorde o deosebită atenție îngrijirii orale, pentru a preveni apariția cariilor interdentare. Ele nu se văd și nu creează probleme până când nu încep să doară„ mai spune dr. Ramona Hârbu, medic specialist în stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.