VIDEO Importanța recunoașterii crizelor epileptice

Epilepsia este o boală care poate avea consecințe dramatice asupra vieții pacienților, dacă nu se solicită primul ajutor în momentul în care apar crizele specifice acestei afecțiuni. Putem să acordăm primul ajutor unor astfel de persoane sau să cere sprijinul medicilor.

„Este important ca oamenii să cunoască semnele crizelor epileptice pentru a putea acorda primul ajutor până la sosirea specialiștilor” susține dr. Cristina Ivan, medic specialist neurolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cum se pune diagnosticul?

Diagnosticul de epilepsie se pune în baza unor criterii foarte ample, însă ceea ce contează este felul în care apar și se manifestă crizele epileptice.

„Diagnosticul se pune după mai multe criterii. Vorbim în primul rând despre analiza aspectului clinic al crizelor, date pe care le obținem prin observare directă dacă, de exemplu, criza se produce în cabinet, prin relatarea pacientului care poate descrie cum s-a simțit” mai spune dr. Cristina Ivan, medic specialist neurolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În cazul în care un copil are epilepsie și merge în comunitate, părinții au obligația de a anunța profesorii cu privire la starea de sănătate a celui mic.

„Fiecare părinte trebuie să anunțe la școală sau la grădiniță despre această problemă și este necesar să fie aplicate măsurile de prim ajutor” mai spune dr. Cristina Ivan, medic specialist neurolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.