VIDEO Inginerii spațiali ai Liceului „I. L. Caragiale” București, la Medika TV

Coordonați de profesoara de informatică Cornelia Văceanu, mai mulți elevi ai Liceului „I. L. Caragiale” din București au câștigat premii semnificative la două concursuri internaționale dedicate ingineriei spațiale. Este vorba despre competițiile „Live in a Healthy Space” Design Competițion șți NSS „Gerard K. O’Neill” Space Settlement Contest. Unul dintre proiectele elevilor din București a vizat exploararea agriculturii în spațiu, iar cel de-al doilea i-a provocat pe concurenți să realizeze o navă spațială ce poate fi construită în realitate.

O parte dintre elevii bucureșteni, alături de profesoara lor, au fost prezenți în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii „Ne facem mari”, de la Medika TV. Cornelia Văceanu a explicat la televizor cum a reușit să-i atragă pe elevi să participe la aceste concursuri.

„De trei ani participăm la acest concursuri. Am pornit în această aventură în 2022 după ce ne-am întors din pandemie în școli. Atunci am observat că există o problemă, că eram dezorientați și căutam ceva prin care să-I atrag pe copii. În 2022, în februarie, am descoperit acest concurs și am zis să-l implementăm în școală. Am reușit să strâng 15 copii în două echipe. Cu una dintre ele am câștigat locul 2 și am plecat în Texas. Acolo am observat ce înseamnă acest concurs. Nu este vorba doar de pregătirea pentru competiție, care implică un timp îndelungat, dar punctul culminant îl reprezintă această conferință. NSS este cea mai mare organizație din SUA. În principiu, organizează tot timpul anului competiții pentru oamenii de pe toată planeta pasionați de inginerie aero-spațială. Cu această ocazie s-au decis să dezvolte această latură educațională. De 20 de ani este acest concurs pentru copii la ni el e gimnaziu și liceu” susține Cornelia Văceanu.

Pasionați de științele exacte

Echipajele sunt alcătuite din elevi pasionați de științele exacte. Unii sunt foarte buni la matematică, în timp ce alții sunt pasionați de fizică sau informatică. Împreună și-au adus contribuția în a creiona proiectele declarate câștigătoare.

„Toți copiii care facem parte din aceste echipe avem o pasiune specială pentru științele exacte. Și așa ne-am dat seama că ne putem organiza și să creăm acest proiect și să o urmăm pe doamna profesoară” a declarat Eric Turcan, elev Liceul „I.L. Caragiale” București.

În perioada 19-22 mai, o parte dintre elevii pregătiți de Cornelia Vănceanu vor participa la ISDC-25, competiție care se desfășoară în Orlando, Statele Unite ale Americii.