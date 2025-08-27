VIDEO Ingredientul din conserve care ne poate afecta sănătatea

A început oficial perioada preparării conservelor de toamnă, iar foarte multe gospodine folosesc un ingredient care ne poate afecta sănătatea. Medicii spun să evităm consumul excesiv de sare pentru că riscăm să avem probleme cu inima. Cel mai des întâlnită afecțiune a inimii, provocată de excesul de sare, este hipertensiunea arterială.

„Prima noastră regulă la dietă este mai puțină sare sau alimente nesărată. Nu eliminăm de tot sarea, doar că nu adăugăm suplimentar sare la mâncare și evităm produsele foarte sărate, de tipul murături, brânză sărată, măsline. Care sunt conservate cu foarte multă sare. Persoanelor cărora dorim să le scădem tensiunea  clar astea sunt produse de evitat” susține dr. Irina Gafton, medic primar cardiolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Zahărul, un real pericol

Și nu doar sarea ne dăunează, ci și consumul de zahăr. Medicii atrag atenția că și alimentele bogate în zahăr rafinat ne pot afecta sănătatea.

„De asemenea, trebuie să scădem în greutate. De asemenea, renunțăm la produsele grase care conțin grăsimi animale, de tipul brânzei foarte grase. Evităm produsele cu mult zahăr și de panificație. Zahărul și produsele de panificație cresc glicemia și ele cumva se asociază” mai spune dr. Irina Gafton, medic primar cardiolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

