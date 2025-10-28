VIDEO Kendama, jucăria preferată a copiilor, are sau nu beneficii?

Tradiționala jucărie din lemn japoneză, kendama, este recomandată de specialiști copiilor pentru că îi ajută foarte mult să-și coordoneze mișcările. Totuși, există și anumite riscuri atunci când cei mici mânuiesc jucăria kendama.

„Jocul cu kandama are și beneficii pentru că îi îndepărtează pe tineri de dispozitivele digitale. Clar că ajută la tot ce înseamnă coordonare mână-ochi, clar te ajută și la capitolul de putere de viteză de reacție a sistemului nervos, pentru că trebui mânuită din articulația mâinii și a umărului. Are multe beneficii din punct de vedere al coordonării” susține Cristian Drăghiceanu, fiziokinetoterapeut și osteopat, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Probleme de postură

Pentru a mânui cum trebuie kendama, mulți copii adoptă o poziție oarecum nefirească aplecându-se cu capul înainte. Specialiștii susțin că le-ar putea afecta spatele.

„Tinerii trebuie să fie însă foarte atenți pentru că eu i-am observat pe foarte mulți în ultima vreme, au niște posturi cu capul foarte mult aplecat în față. Se concentrează, dar măiestria acestei jucării este să te ajute să-ți coordonezi brațul și ochii cu o postură cât mai dreaptă” spune Cristian Drăghiceanu, fiziokinetoterapeut și osteopat, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.