VIDEO Legătura dintre sănătatea gurii și postură explicată de specialiști

Între problemele care apar la nivelul articulației mandibulei și problemele de postură există o strânsă legătură, explică specialiștii. Invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, Cristian Drăghiceanu, fiziokinetoterapeut și osteopat le-a vorbit telespectatorilor despre această legătură.

„De 15 ani și în România se abordează această legătură de la nivelul gurii și a întregii posturi. De ce? O tensiune la nivelul articulației temporo-mandibulare poate crea o disfuncție la nivelul posturii. Acel țesut numit fascie, la orice perturbare, generată de stres sau traumatisme, ea reacționează tensionându-se și creând un dezechilibru la nivelul întregului lanț cinetic. Orice poziție incorectă a mandibulei, atunci când vorbim sau cântăm, creează tensiuni la nivelul țestului, iar țesutul tensionându-se creează dezechilibre în jos la nivelul întregii posturi” susține Cristian Drăghiceanu, fiziokinetoterapeut și osteopat, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Aceste probleme pot fi descoperite și de către alți specialiști, nu doar de kinetoterapeuți.

„Ne dăm seama, bineînțeles după cum din punct de vedere mecanic pacientul mișcă gura. Nu doar un kinetoterapeut poate descoperi o problemă de mandibulă. Este vorba despre o muncă multidisciplinară” mai spune Cristian Drăghiceanu, fiziokinetoterapeut și osteopat, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.