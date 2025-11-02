VIDEO Lipsa comunicării, cauză a consumului de droguri la copii. Ce spune dr. Radu Țincu

Tot mai mulți copii ajung să consume droguri, iar medicul Radu Țincu este de părere că motivul pentru care ajung în acest punct este legat de lipsa comunicării dintre ei, profesorii lor și părinți.

„Mergând în multe școli este o disfuncție de comunicare între cele trei elemente. Elevii nu mai comunică cu părinții, din multe motive. Mulți cred că sunt informații, alții au anturajul, iar alții spun că părinții nu mai comunică cu ei. Al doilea deficit de comunicare este evident între copii și profesori, pentru că nu au încredere în ce spun pentru că de multe ori vin cu mesaje eronate. Nu pentru că sunt rău intenționați, ci pentru că nu știu” spune explică prof. univ. dr. Radu Țincu, medic primar ATI- toxicologie, șef Secție Clinică ATI 2 – Spitalul Clinic de Urgență București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Mai mult, medicul Radu Țincu recunoaște faptul că au fost situații în care părinții au refuzat categoric să accepte problemele legate de consumul de droguri ale copiilor lor, devenind astfel impulsivi.

„Partea care este și mai gravă, iar asta am văzut-o de mult ori la spital, există un deficit de comunicare între părinți și profesori. Profesorul îi spune părintelui că a observat ceva schimbat la copil, iar părintele devine extrem de agresiv și amenință că îl dă în judecată, îl amenință cu tot fel de represalii. Am avut și eu părinți care au refuzat să creadă că există o problemă” mai spune explică prof. univ. dr. Radu Țincu, medic primar ATI- toxicologie, șef Secție Clinică ATI 2 – Spitalul Clinic de Urgență București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.