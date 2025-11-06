VIDEO Maraton Medika TV – Dr. Ioan Bogdan Furtună: „Când vorbim de frumusețe vorbim de sănătate”

Frumusețea are o puternică legătură cu sănătatea. Dacă organismul funcționează perfect, atunci frumusețea vine de la sine. Prezent la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025, medicul Ioan Bogdan Furtună a explicat de ce sănătatea și estetica au legătură una cu cealaltă.

„Sănătatea și frumusețea sunt integrate și conteaza foarte mult starea de sănătate în faptul că te uiți în oglindă și apare starea de bine. Am constat că frumusețea nu mai stă în vanitate, ci în starea de bine a fiecărui pacient” susține dr. Ioan Bogdan Furtună, fondator al Centrului Medical „Dr. Furtună Dan”.