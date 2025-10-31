VIDEO Materiale potrivite pentru implanturile dentare

Implanturile dentare reprezintă o alternativă pentru menținerea sănătății orale. Alegerea materialelor potrivite pentru aceste dispozitive stomatologice este gândită de medicul stomatolog după mai multe principii.

Conf. dr. Raluca Juncar – Clinica MaxiloMED Oradea susține faptul că materialele potrivite pentru implanturile dentare depind foarte mult de structura osoasă a pacientului, iar alegerea lor se realizează în funcție de acest aspect.

Chiar dacă zirconiul este unul dintre materialele solicitate de pacienți, el nu poate fi utilizat în toate cazurile.

„Cazul clinic poziția implanturilor, spațiul dintre dinții de sus și cei de jos, nu în totdeauna este spațiul suficient. Zirconiul are nevoie de o grosime suficient de mare pentru a rezista. Dacă utilizăm un schelet de titan, care e mai elastic, este standardul de aur în protetică, să avem un schelet metalic și pe el să punem dinte cu dinte, pentru că dacă unul dintre dinte se fracturează sau se fisurează se poate înlocui doar acel dinte nu toată lucrarea. Noi preferăm schelet din titan, cu dinți fie din zirconiu, fie din ceramică, dinte cu dinte. Nu în toate cazurile este posibil asta. Ne orientăm în funcție de spațiu, de poziția implantului, conformația osoasă. Pentru că implanturile vor fi inserate unde există suport osos. Dacă suportul osos sau conformația maxilarului pacientului nu permite, vom utiliza alte tipuri de materiale” a explicat conf. dr. Raluca Juncar – Clinica MaxiloMED, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Clinica MAxiloMED din Oradea oferă tratament stomatologic personalizat fiecărui pacient. Împreună cu echipa medicală a clinicii se vor găsi soluțiile de tratament potrivite pentru orice persoană.