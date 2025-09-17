VIDEO Menopauza, între tabu și acceptare. Ce spun medicii?

Menopauza, cel puțin în România, a fost considerată multă vreme un subiect tabu. Femeile se fereau să vorbească despre transformările fizice și psihologice prin care trec, crezând că suferă de diverse afecțiuni. Discuțiile ample din mediul online și mass-media au ajutat femeile să înțeleagă faptul că transformarea este firească și că trebuie să o accepte. Mai mult, ele caută în prezent soluții pentru ca modificările aduse de menopauză să fie gestionate mult mai ușor.

„Cred că nu mai este un subiect așa tabu menopauza. Cred că s-a vorbit suficient despre această perioadă, încât femeile pot să recunoască faptul că menopauza o etapă firească oricărei femei sănătoase, la care ne dorim cu toate să ajungem. Pentru că dacă nu mai suntem înainte de a intra la menopauză înseamnă că viața s-a terminat mai devreme” este de părere dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Conștientizarea și acceptarea modificărilor care apar la menopauză îndeamnă femeile în căutarea unor soluții pentru a face tranziția către noua etapă a vieții mult mai ușoară.

„Prin faptul că femeile au început să recunoască menopauza și să o accepte, acum ele știu cum să ceară și ajutorul. Iar asta le dă încredere că și în această etapă firească a vieții pot să se simtă bine. Și este cât se poate de real” mai spune dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.