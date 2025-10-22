VIDEO Mergi la medic dacă durerea articulară nu trece cu analgezice și persistă noaptea!

Pe lângă patologia specifică ortopediei, durerile articulare intense, care nu cedează la analgezice și persistă mai ales noaptea, pot fi simptome ale unei boli oncologice. De aceea, persoanele care resimt astfel de dureri este necesar să ceară sfatul medicilor.

„Tot în cadrul ortopediei ne confruntăm cu o formațiunile tumorale, iar pacientul trebuie să vină la medic atunci când durere persistă, mai ales noaptea, nu cedează la analgezice, oriunde la nivelul sistemului musculo-scheletal. Este un semn de alarmă că pacientul trebuie să se adreseze medicului specialist” susține dr. Caius Ișfănescu, medic specialist ortopedie-traumatologie în cadrul Clinicii Medima-Virtuții, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Dacă durerea persistentă este însoțită și de o formațiune apărută la nivelul pielii, atunci ar trebui să ne îngrijoreze acest aspect și să solicităm un consult de specialitate.