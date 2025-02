VIDEO Ministerul Sănătății încearcă să țină piept consumului de droguri: Centre pentru tratamentul adicțiilor în cadrul spitalelor de psihiatrie

În România, persoanele dependente de droguri primesc sprijin, de cele mai multe ori, în cadrul unor centre private. Nu toți consumatorii își permit însă să beneficieze de suport în cadrul acestor entități. Ministerul Sănătății încearcă să implementeze un sistem în care să creeze centre de tratament al adicției, în sistem public.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, centrele pentru tratamentul adicției ar trebui să funcționeze în cadrul spitalelor de psihiatrie. Prezent în studioul emisiunii „Medika Antidrog” , acesta a dat exemplul Spitalului de Psihiatrie Voila, unde funcționează deja un astfel de centru.

„Sistemul de sănătate publică are mai puține astfel de centre. Sunt multe prin zone private, unde oamenii trebuie să plătească, nu puțin. Și atunci primul pas pe care l-am făcut, am schimbat și legislația în acest sens, a fost să constituitm aceste centre de tratament al adicției. Dezvoltăm un model de bună practică de la spitalul din Voila, este un spital de psihiatrie, care are o zonă separată, distinctă, unde vin copii din toată țara. Este o abordare multiplă, care nu include doar tratamentul medicamentos. Este vorba despre psihoterapie, ergoterapie, terapie prin muncă, și despre activitate fizică” a precizat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Ministrul Alexandru Rafila a explicat, la „Medika Antidrog”, și modul în care ar trebui să funcționeze centrele pentru tratamentul adicției de droguri.

„Astfel de centre trebuie să beneficieze de organizare internă și de spațiu care să răspundă tuturor acestor tipuri de activitate. În plus, pentru copii, față de adulți, trebuie să poată să ofere și posibilitatea continuării studiilor, în cazul în care stau o perioadă mai îndelungată acolo. Școală online, institutori și am făcut structura de prersonal. Astfel de centre vor funcționa la nivelul unei secții de spital, fără a fi o secție propriu-zisă, iar numărul de personal va depinde de numărul de paturi disponibile. Sunt câteva judeţe interesate să dezvolte în zona publică. Ele trebuie să fie legate de un spital care are medici psihiatri. Vor fi secţii exterioare ale spitalelor. Important e să fie într-un cadru natural şi supravegheate şi păzite” a mai spus Alexandru Rafila.