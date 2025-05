VIDEO Mirela Retegan, „mama” Găștii Zurli: „Am fost mereu o persoană care și-a asumat riscuri”

Invitata ediției din acest sfârșit de săptămână a emisiunii „Minți sclipitoare” a fost creatoarea proiectului Gașca Zurli, Mirela Retegan. Aceasta a vorbit despre cu psihologul Bianca Poptean, moderatorul emisiunii, despre momentele plăcute și mai puțin plăcute din viața sa. Concluzia este una singură și se referă la faptul că Mirela Retegan este o personalitate puternică, mereu curajoasă și căreia îi place să-și asume riscurile care apar pe parcursul vieții.

„Am fost mereu o persoană curajoasă care și-a asumat riscuri și când îți asumi riscuri trebuie să accepți că o să-ți vină greu la un moment dat. Au fost momente în viața mea când am luat-o de la zero de câteva ori. Primul a fost când am decis să plec de acasă, și am luat de la zero toată viața și personală și profesională. Apoi a fost un moment când din nou am luat-o de la zero pentru că am ales să plec din Satu Mare și să vin în București. Pe urmă mi-a fost foarte greu să merg și să mă ridic după ce m-am despărțit de tatăl Maiei și -a dărâmat o lume și a trebuit să reconstruiesc alta. A fost foarte greu să trec peste moartea tatălui meu. A fost foarte greu să accept momentele dificile din Zurli și toate provocările” susține Mirela Retegan.

Ce-i aduce echilibrul emoțional Mirelei Retegan?

De foarte multe ori avem tendința de a ne îmbăta de pe urma succesului pe care l-am obținut. Nu așa stau lucrurile în cazul Mirelei Retegan. Deși proiectul Gașca Zurli se bucură în continuare de popularitate, chiar dacă a trecut prin momente dificile, asta nu i-a schimbat Mirelei Retegan felul de a fi.

„Nu a fost vorba despre grijă ci am acceptat și perspectiva aceasta. Nu m-am simțit niciodată atât de plină mine încât să zic a noi umplem săli, noi vindem cărți…De fiecare dată când fac ceva plec cu grijă și cu speranță că ceea ce eu am văzut o să vadă și alții și o să-și dorească” mai spune Mirela Retegan.