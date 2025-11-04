VIDEO Monica Althamer, navigator de pacienți: „Suntem alături de bolnavi și de familiie lor”

Navigatorul de pacienți este o profesie relativ nouă recunoscută și în România, iar misiunea sa este foarte importantă. Rolul navigatorului de pacienți este de a-i ajuta pe bolnavi să se descurce cu birocrația din sistemul medical românesc și să obțină mai ușor acces la tratamente și la diagnostice.

În principiu, navigatorul de pacienți este alături de pacienții oncologici, însă ei pot veni și în sprijinul altor categorii de bolnavi.

„Practic așteptarea și nevoia pacientului oncologic este să fie puternic exact atunci când este vulnerabil și are nevoie de minte limpede și care să-l îndrume spre cele mai bune soluții. De acea este nevoie de navigatori de pacienți„ spune Monica Althamer, navigator de pacienți, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Navigatorul de pacienți nu înlocuiește medicul și nu pune diagnostice. „Navigatorul nu înlocuiește echipa medicală, este puntea dintre pacient și echipa medicală. Este mintea limpede care poate sta lângă pacient și lângă familia lui, pentru că boala oncologică nu afectează doar pacientul” mai spune Monica Althamer, navigator de pacienți, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.