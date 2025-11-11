VIDEO Moștenirea genetică și felul în care poate influența apariția cancerului de prostată

Genetica este un factor de risc semnificativ pentru cancerul de prostată. Foarte multe cazuri apar tocmai din cauza moștenirii genetice, spun specialiștii.

„Acești factori endogeni nu-i putem schimba. Mă refer aici la vârstă, în primul rând. Pe măsură ce vârsta crește, crește riscul de a face cancer de prostată. Factorul genetic nici el nu poate fi influența, pentru că moștenim anumite gene. Pe de altă parte, cancerul de prostată are un determinism genetic mai mare decât celelalte cancere” explică prof. dr. Gabriel Kacso, Medic Primar Radioterapie și Oncologie Medicală în cadrul clinicii Amethyst Cluj și Director Medical Național al rețelei Amethyst România, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Din fericire, boala poate fi descoperită la timp și tratată cu terapii de ultimă generație, pentru că există teste genetice care pot prezice predispoziția către cancerul de prostată.

„Există posibilitatea de testare genetică , în mod paradoxal…Genele care cunatifică riscul ce l mai mare de transmitere ereditară a cancerului de prostată sunt aceleași care corespund cu transmiterea ereditară a cancerului de sân” mai spune prof. dr. Gabriel Kacso, Medic Primar Radioterapie și Oncologie Medicală în cadrul clinicii Amethyst Cluj și Director Medical Național al rețelei Amethyst România, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.