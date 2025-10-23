VIDEO Nedespărțit de ecrane? Iată cum trebuie să stai corect în fața lor pentru a nu-ți afecta vederea

Privitul prelungit la ecrane poate afecta serios vederea. De aceea, medicii susțin că avem nevoie de anumite sfaturi pentru a evita apariția problemelor de vedere. Stai la o distanță de aproximativ 40 de cm de ecran, fie el al laptopului sau al telefonului mobil, și nu te expune mai mult de 20 de minute. Apoi, cel mai important, ia-ți o pauză și relaxează-ți ochii.

„Suntem în era tehnologiei și nu putem sta departe de ea. Dar din punct de vedere oftalmologic este important să învățăm niște reguli de bază, noi le denumim tratament igienodietetic, adică ceea ce putem să facem gratuit, acasă, pentru avea probleme. Adică să nu facem excese, să nu folosim în exces vederea de aproape sau dacă folosim ecranele, să nu o facem la o distanță mai mică de 40 de cm și asta să se realizeze cu pauze. La 20 de minute de lucru, 20 de secunde ar trebui să privim în depărtare pentru a preveni creșterea dioptriilor” susține dr. Lorena Cioracsim, medic oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Nerespectarea acestor reguli poate avea impact semnificativ asupra vederei. Cel mai mare pericol este reprezentat de apariția miopiei.

„Distanțele mici de lucru trebuie descurajate. Cu cât distanța este mai mică și ecranul e mai mic și ținut mai aproape, riscul de progres și de apariție a miopiei este mai mare” susține dr. Lorena Cioracsim, medic oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.