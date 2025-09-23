VIDEO Nisipul la rinichi poate fi periculos? Iată ce spun medicii

De foarte multe ori, în urma controalelor medicale, pacienții descoperă că au nisip la rinichi. În realitate, este vorba tot despre calculi renali, doar că de dimensiuni foarte mici. Oricât de inofensiv ar părea, nisipiul la rinichi trebuie ținut sub monitorizare, pentru că poate genera probleme care necesită tratament de urgență.

„Prezența acestor microcalculi a nisipului trebuie tratată cu atenție, nu cu panică. Trebuie văzut dacă acești microcalculi au tendința de a crește ca număr sau ca dimensiune într-o perioadă relativ scurtă. Pentru că dacă se întâmplă asta, înseamnă că pacientul este într-o perioadă metabolic activă, în sensul că scoate anumite substanțe în concentrație mai mare în urină, iar aceste substanțe au tendința de a face să crească acești microcalculi” susține conf. dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ce este de făcut?

În momentul în care descoperim că avem microcalculi renali sau nisip la rinichi trebuie să fim atenți astfel încât să ne adaptăm stilul de viață pentru a-l elimina. Iar asta presupune să consumăm o cantitate mai mare de lichide.

„Când avem în față un astfel de pacient la care ecografia a tras un semnal de alarmă, că în rinichi există microcalculi, ăsta este primul semn pe care trebuie să-l facem, să vedem care sunt caracteristicile lui de viață. Consumul de lichide este un element important. Orice om cu predispoziție către pietrele la rinichi e bine să consume lichide în cantitate mare. E unul dintre factorii de prevenție foarte importanți” mai spune conf. dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.