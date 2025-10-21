VIDEO O viață fără vicii și cu puține kilograme ne ajută să menținem creierul sănătos

Pentru buna funcționare a creierului este necesar să avem un stil de viață cât mai sănătos. Medicii recomandă renunțarea la fumat și alcool, precum și evitarea alimentelor procesate din cauza cărora putem suferi de obezitate. Obezitatea este un factor de risc semnificativ și pentru problemele ce pot apărea la nivelul creierului.

„Cel mai important este să ne ferim de factorii nocivi. Avem factorii nocivi externi, fumatul și alcoolul. Alcoolul este foarte toxic pentru creier. Afectează vasele mici din creier, sunt lucruri pe care le putem preveni, renunțând la ele” susține dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatru, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Alimentația nesănătoasă și riscurile pentru creier

„Alimentația nesănătoasă generează la rândul său factori de risc ce pun în pericol sănătatea creierului. Mâncatul haotic provoacă obezitate, iar la rândul ei această problemă provoacă procese inflamatorii ce afectează și creierul.

Alți factori importanți sunt cei vasculari, adică hipercolesterolemia, hipertensiunea arterială, hiperglicemia care duce până la diabet și obezitatea, de care vorbim mereu care înseamnă o inflamație în plus. Această inflamație generată de obezitate înseamnă neuroinflamație. Apare și la nivelul creierului. Stă la baza multor afecțiuni ale creierului” mai spune dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatru, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.