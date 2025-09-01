VIDEO Povestea Adelei Hanafi, mama unui copil special care a luptat cu prejudecățile

Mamele copiilor cu dizabilități trebuie să se înarmeze cu mult curaj pentru a-i putea ajuta și pentru a fi alături de ei. Un astfel de exemplu este Adela Hanafi, mama unui copil special, care a reușit să înființeze o școală dedicată copiilor cu dizabilități, plecând de la propriul său exemplu. Invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, Adela Hanafi a vorbit despre lupta pe care a dus-o pentru a-i fi alături lui Kuky, băiatul ei născut cu dizabilități. Din păcate, copilul nu mai este în viață, dar Adela Hanafi sprijină în continuare copiii cu nevoi speciale.

„Cele mai grele momente au fost acelea când, ca și mamă, îți dai seama că ai un copil care nu este acceptat nicăieri. Când te duci la locul de joacă alături de el și ți-ai dori ca el să se joace cu alți copii, dar în jurul lui se face un cerc și toată lumea spune pleacă de acolo, nu-l vezi că e handicapat? Sau nu vezi că e bolnav? Este o durere pe care o resimți până la ultima celulă. Imaginează-ți cât de traumatizant este pentru o mamă să treacă prin așa ceva. Au fost la momentul respectiv multe momente. Kuky ar fi avut acum 28 de ani, deci pe timpul acela lumea era pregătită și dispusă să accepte” a mărturisit Adela Hanafi, fondatoarea Școlii și Asociației CONIL, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Cea mai mare provocare pentru mamele copiilor special este reprezentată de asumarea acestor probleme și de căutarea unor soluții pentru a gestiona presiunea socială și chiar și pe cea din cadrul familiei.

„Te dor și le ai în suflet. Eu cu timpul am devenit o mamă care și-a asumat aceste lucruri și a schimbat aceste lucruri tocmai din dragostea mea pentru el, pentru că am înțeles că și eu trec prin aceleași lucruri prin care trec toate mamele aflate într-o astfel de situație. Să știi că am avut momente când nici în familie nu eram înțeleasă” a mai spus Adela Hanafi, fondatoarea Școlii și Asociației CONIL, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.