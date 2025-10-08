VIDEO Pregătirea imunității pentru sezonul rece începe din farfurie

Pentru o imunitate de fier, medicii ne recomandă să avem și o alimentație echilibrată, bazată pe alimente sănătoase care ne ajută să o putem menține ridicată astfel încât să prevenim infecțiile respiratorii.

„Acum ar fi trecem de la înghețate și limonade reci, la mâncăruri calde. O supă caldă de pui sau de legume, să adăugăm și condimente, după gust, mă refer la rozmarin, oregano. Plăcinta de dovleac la care adugăm scorțișoară, plăcintă de mere, dovleacul copt. Orezul de lapte cu scorțișoară. Deliciile toamnei sunt de mare ajutor. Avem prune, mere gutui. De asemenea, legumele crucifere, broccoli, conopidă, ceapă usturoi” susține dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, este important să avem surse de proteine de calitate. Un ou pe zi, de preferat fiert și nu prăjit în ulei, ne poate ajuta în acest sens. Ouăle sunt benefice mai ales pentru copii.

„De asemenea, trebuie să avem și proteine de calitate. Să nu fugim de ou. Copiii ar trebui să mănânce ouă în fiecare zi, bineînțeles că nu prăjit. Ouăle ochi în apă sunt foarte bune” mai spune dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.