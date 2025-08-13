VIDEO Procedură estetică dorită de bărbați: Mărirea penisului cu acid hialuronic

Bărbații sunt tot mai preocupați de aspectul penisului lor. De aceea, mulți dintre ei apelează la tehnici de mărire a penisului. Medicii specialiști în estetică susțin faptul că foarte mulți domni doresc să aibă un penis mai ferm, prin injectarea de acid hialuronic. Procedura este simplu de realizat, iar rezultatele sunt mulțumitoare pentru cei care doresc să beneficieze de această terapie.

„Bărbații își doresc o volumizare a penisului și în situațiile respective, ceea ce se poate este utilizarea acidului hialuronic sau a propriei grăsimi din corp. Aceasta se poate injecta la nivelul penisului pentru o creștere a circumferinței acestuia” susține dr. Andrei Marin, medic chirurgie plastică, estetică și microchirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cum se realizează injectările?

Injectarea de acid hialuronic pentru mărirea penisului se realizează în urma unui protocol bine stabilit. Astfel, este nevoie ca persoanele care își doresc o astfel de intervenție să fie supuse operației de circumcizie. Este necesară circumcizia pentru a evita migrarea acidului hialuronic în alte părți ale zonei genitale.

„De regulă este recomandată ca această procedură să fie realizată după circumcizie, întrucât dacă se face anterior intervenției respective, există riscul ca substanța să migreze în zona prepuțului și să creeze o dizarmonie” mai spune dr. Andrei Marin, medic chirurgie plastică, estetică și microchirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.