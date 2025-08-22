VIDEO Proceduri estetice la final de vară. Iată cum îți poți pregăti pielea pentru toamnă

Finalul verii aduce cu el proceduri estetice specifice acestei perioade pe care o traversăm. Specialiștii susțin faptul că pielea trebuie pregătită pentru a face față pentru toamna care, încet, încet se instalează.

„În ceea ce privește radiofrecvența putem vorbi despre non invaziv. Este nevoie de mai multe ședințe. Merge și la nivel facial și la nivel de decolteu„ explică dr. Emily Russu, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, injecțiile pentru stimularea colagenului sunt foarte benefice pentru sănătatea pielii. La nivelul tenului și chiar la nivelul decolteului se injectează biostimulatoare cu colagen care redau aspectul fin și ferm al pielii.

„Dar putem vorbi și despre injecțiile cu biostimulatoare de colagen. Sunt substanțe pe care le injectăm la nivelul feței și gâtului. Nu creează volum și nu se injectează în riduri. Cu aceste biostimulatoare le injectăm pe toată suprafața feteți, iar în următoarele 3-6 luni se activează și creează fibre noi de colageni ca să țină pielea mai fermă și mai sus. Combate acea laxitate” mai spune dr. Emily Russu, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.