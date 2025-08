VIDEO Prof. dr. Irinel Popescu despre programul de chirurgie robotică al Institutului Clinic Fundeni: „A inspirat mulți chirurgi tineri”

În anul 2008, printr-un program al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Institutul Clinic Fundeni a fost inclus într-un program de chirurgie robotică. Utilizarea robotului a fost însă limitată, pentru că fondurile pentru întreținerea echipamentului au fost tăiate. Totuși, prin acest program au fost formați mulți chirurgi care astăzi efectuează operații cu acest echipament, în clinicile private.

„Noi am început chirurgia robotică la Fundeni în 2008. Acel robot a fost achiziționat de UMF Carol Davila, prin Ministerul Educației. În anul 2009, Ministerul Sănătății a achiziționat un sistem robotic mai bun. Până în 2015 am efectuat peste 1000 de operații cu aceste echipamente. Am stabilit indicațiile, acolo unde e eficient robotul, unde poate fi înlocuit ușor și cu alte metode mai puțin costisitoare. De la bun început problema robotului a fost aceea a costurilor și modului în care au fost acoperite. Atâta vreme cât a funcționat, programul de la Fundeni a fost finanțat de Ministerul Sănătății printr-un program special dedicat promovării noilor tehnologii. Când a încetat finanțarea, programul trecuse de la Ministerul Sănătății la Casa Națională de Sănătate. Foarte sincer vorbind CNAS nu avea niciun motiv să finanțeze aceste costuri și în felul acesta aproape a dispărut chirurgia robotică din sistemul public” susține prof. dr. Irinel Popescu, șeful Centrului de Boli Digestive și Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

În prezent, programe de chirurgie robotică se desfășoară cu precădere în clinicile private, având în vedere că pot suporta costurile pentru consumabilele echipamentelor. În spitalele de stat, aceste costuri nu pot fi acoperite.

„Perioada în care a funcționat a fost un stimulent pentru chirurgii tineri, este o metodă a generațiilor tinere de chirurgi, iar cu ajutorul spitalelor private au dezvoltat mai departe metoda în mediul privat și după cum bine știți, multe din spitalele private din România au sisteme robotice” mai spune prof. dr. Irinel Popescu, șeful Centrului de Boli Digestive și Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni.