VIDEO Provocările pentru personalul Centrelor de Transfuzie Sanguină

Centrul de Transfuzie Sanguină din București este cea mai mare unitate sanitară cu acest profil din țară. Activitatea desfășurată de personalul din cadrul său este des supusă provocărilor, având în vedere că solicitările venite din partea spitalelor în legătură cu necesarul de componente sanguine sunt mult mai ridicate.

„Necesarul de componente sanguine este în permanență unul crescut, atât în București, unde discutăm de multe unități sanitare unde se desfășoară tratamente și intervenții medicale complexe, cât și în țară„ susține dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Din punct de vedere al grupelor deficitare, provocarea pentru Centrul de Transfuzie Sanguină din București o reprezintă asigurarea componentelor sanguine pentru grupele de sânge cu RH negativ.

„În ceea ce privește grupele deficitare, la fel ca în populația generală, grupele cu RH negativ sunt grupe mai rare în populație și tot în aceste situații în care avem pacienți cu RH negativ ne confruntăm cu provocări când ei au nevoie” mai spune dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.