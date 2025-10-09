VIDEO Reconstrucția mamară, intervenția care îmbunătățește viața pacientelor diagnosticate cu cancer mamar

Reconstrucția mamară este o intervenție chirurgicală care poate îmbunătăți calitatea vieții pacientelor diagnosticate cu cancer de sân. Astăzi, această operație se poate realiza în același timp cu cea prin care se îndepărtează formațiunea tumorală formată la nivelul sânului,

„Reconstrucția sânului se face în aceeași intervenție chirurgicală. Sunt multe cazuri în care pacienta este mai mulțumită de aspectul sânilor după intervenție decât era înainte. Post operator nu mai interesează pe nimeni partea estetică, vine cuvântul cancer care sperie pe toată lumea, dar în timp pe noi ca medici ne interesează și le prezentăm această opțiune terapeutică pacientelor” spune dr. Amelia Mihai, medic primar obstetrică-ginecologie, cu specializare în gincologie oncologică și chirurgie mamară, la Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Există însă și situații în care reconstrucția mamară nu poate fi efectuată în același timp cu operația de îndepărtare a tumorii. Totul depinde de stadializarea bolii. Dacă pacienta a descoperit boala la timp, o astfel de intervenție de reconstrucție mamară se poate efectua rapid.

„În cele mai multe cazuri se poate face într-o singură intervenție, dar depinde și de stadializarea bolii. Toată ideea screeningului este ca toate pacientele să descopere boala la timp. Cu cât e mai repede, tot parcursul este mai blând.” adaugă dr. Amelia Mihai, medic primar obstetrică-ginecologie, cu specializare în gincologie oncologică și chirurgie mamară, la Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.