VIDEO Rejuvenarea gingivală, terapia prin care menținem dantura sănătoasă

Rejuvenarea gingivală este o procedură medicală prin care putem opri evoluția bolilor parodontale și redăm sănătatea gingiilor și dinților. Această procedură este folosită cu succes de medicul Lorelei Nassar, în cadrul clinicii sale.

„Deseori, în orice situație în care există afectare gingivală, noi am inițiat în clinică un protocol de rejuvenare gingivală. Și facem aceste injectări de plasmă în reprize de câte 6-10 ședințe și schimbarea este vizibilă în bine. Retracțiile gingivale se opresc, dinții nu mai sunt sensibile. Protocoalele de acest gen trebuie reluate, pentru că prevenția asta implică să mergem periodic la stomatolog” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatologie și chirurgie maxilo-facială Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Sfaturi pentru o igienă dentară corespunzătoare

Regula spălatului pe dinți dimineața și seara este esențială pentru menținerea unei igiene dentare corespunzătoare. Pe lângă spălat, putem folosi și ața dentară sau dușul bucal, astfel încât să acordăm o atenție deosebită și spațiilor interdentare. În aceste locuri se ascund resturi de alimente care dăunează smalțului dinților dacă nu sunt îndepărtate.

„Folosirea aței dentare, folosirea dușului bucal, vizite la medicul stomatolog pentru periaj și detartraj la fiecare jumătate de an. Radiografie panoramică la fiecare an de zile” mai spune susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatologie și chirurgie maxilo-facială Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.