VIDEO Revoluția adusă de digitalizare în stomatologie. Explicațiile medicului Laur Alexandru Iacob

Fără doar și poate tehnologia a cuprins și domeniul medical, iar astăzi medicii utilizează digitalizarea pentru a pune diagnostice și pentru a oferi tratamente. Digitalizarea este prezentă și în stomatologie, aducând multe beneficii pentru medici.

„Ar trebui să ne bucure faptul că și celelalte instrumente se modernizează. Digitlizarea are un rol important în evoluția instrumentelor. Oamenii de știință foloesc tehnici moderne,pentru a îmbunătăți funcțiile ustensilelor pe care le utilizăm în practica medicală” consideră dr. Laur Alexandru Iacob, medic stomatolog, competență în implantologie, LLM drept medical, LLM managementul unităților medicale, specialist in imagistică dentară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

