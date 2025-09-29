VIDEO Rezident în Germania, medic de succes în România. Povestea doctorului Theodor Lutz

Realizatoarea Medika TV, Ioana Maria Moldova, a scris duminică seara o nouă pagină de povești sănătoase. Alături de a, în studioul televiziunii Medika TV, s-a aflat medicul specializat în radiologie intervențională, Theodor Lutz. Medicul a vorbit despre motivele care l-au determinat să plece în Germania pentru a se pregăti profesional.

„În anul 4 m-am decis să plec în România, pentru că îmi doream să fiu independent să nu fiu întreținut. În perioada respectivă, ca rezident în România, salariile erau foarte mici. Am dorit să văd alt sistem. Nu eram mulțumit cu spitalele de aici, cu sistemul de stat. Nu-mi plăcea ce se întâmplă. Am ales inițial Anglia, dar era mai complicat, dar m-am decis să merg în Germania și după facultate am ales Germania pentru un post de rezident” spune astăzi dr. Theodor Lutz, medic specialist radiologie, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Formarea ca specialist în radiologie intervențională

O specialitate de nișă, radiologia intervențională aduce împreună imagistica medicală și celelalte specialități medicale. Pentru Theodor Lutz pregătirea profesională a însemnat ani întregi petrecuți în sălile unde se realizează astfel de proceduri. Pe drumul său către dobândirea abilităților de a învăța tehnicile de radiologie intervențională, medicul s-a bucurat de aprecierea și susținerea celorlalți colegi.

„Am profitat de faptul că la primul spital unde am lucrat în Germania colegii mei făceau radiologie intervențională și am început să mă interesez despre ce e vorba. Ei au fost de treabă și m-au lăsat și pe mine de la început, din primul an, să particip și să fac intervenții încă din primul an. Au văzut că am talent, un aspect important și am început să mă dezvolt. Am văzut potențialul pe care îl are radiologia intervențională, o nișă importantă, și multe specialități au nevoie de ea pentru a trata pacienții” a mărturisit dr. Theodor Lutz, medic specialist radiologie, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.