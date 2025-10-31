VIDEO Rolul ghidului chirurgical în montarea implanturilor dentare

Inserția implanturilor dentare se face după foarte multe tehnici și proceduri medicale. Un dispozitiv esențial în procesul de montare a acestor implanturi dentare este ghidul chirurgical.

Ghidul chirurgical este creat de medic în clinica stomatologică în cadrul căreia își desfășoară activitatea și are rolul de a ajuta în procesul de inserție a implanturilor dentare.

„ghidul chirurgical este un dispozitiv creat de medic, în clinica noastră îl creăm noi deoarece gândim cazul în același timp…Pacientul își face un examen CT care ne oferă o imagine tridimensională a oaselor maxilare și a zonei unde dorim să inserăm implanturile. Noi, virtual, introducem un implant în zona unde avem suficient os, atât în înălțime, cât și în lățime. Și creăm un ghid, printat, dintr-o rășină, iar el permite inserția implantului doar în poziția pe care am realizat-o noi în designul digital„ a explicat conf. dr Raluca Juncar – Clinica MaxiloMED Oradea, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Avantajele utilizării unui ghid chirurgical

Marele avantaj al oricărui ghid chirurgical este că elimină erorile care pot apărea în timpul procesului de inserție a implantului dentar.

„Elimină riscul de eroare, tehnica chirurgicală este mai rapidă, mai precisă și, mai mult decât atât, putem să facem designul dintelui chiar înainte de a fi inserat implantul. Când implantul este inserat putem pregăti și coroana dentară„ a adăugat conf. dr Raluca Juncar – Clinica MaxiloMED Oradea, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Clinica MaxiloMED Oradea oferă tratamente stomatologice personalizate, utilizând materiale de calitate și sigure.