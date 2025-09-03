VIDEO Rolul preventiv al ecografiei. Tu când ai mers ultima dată la medic pentru un examen ecografic?

Prevenția medicală joacă un rol important în gestionarea afecțiunilor pe care le putem avea. Există mai multe metode de prevenție, iar ecografia este unul dintre ele. Cu ajutorul unui examen ecografic medicii pot afla numeroase informații despre felul în care funcționează organele interne și pot pune diagnostice precise, dacă este cazul.

„ Ecografia poate fi utilizată în scop preventiv în primul rând. Mai ales că toți avem stilul de viață cu stres și alimentație nesănătoasă. E bine să știm din timp dacă avem ficatul puțin mai gras, e bine să începem să modificăm stilul alimentar. Dacă avem un pancreas hipogen, dacă avem pietre sau nisip la rinichi, trebuie să știm asta și să schimbăm stilul de viață” susține dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Recomandarea medicilor este ca, cel puțin o dată pe an, să mergem la medicul specialist și să solicităm un examen ecografic pentru a ști că totul este în regulă în interiorul corpului nostru.

„Cu siguranță ajută și e bine de făcut înainte de a apărea complicațiile, precum infecțiile sau alte dezechilibre din organism” mai spune dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.