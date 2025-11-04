VIDEO Rolul terapeutului în terapia durerii pentru sănătatea noastră

Dacă o durere acută poate fi tratată la camera de gardă a oricărui spital, în cazul durerii cronice este nevoie de investigații amănunțite și de tratament personalizat. Toate aceste investigații sunt realizate cu ajutorul medicului specializat în terapia durerii.

„Noi în România avem mulți specialiști, dar fiecare e cel mai bun pe bucățica lui, dar nu avem pe cineva care să trateze toate problemele durerii cronice. Pentru aceasta s-a inventat terapeutul durerii cronice care știe să trateze orice problemă legată de durerea cronică” susține dr. Roxana Ciolca, medic specialist anestezie și terapia durerii, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Specialistul în terapia durerii va ști exact cum să managerieze cazul medical care ajunge în cabinetul său.

„Acest specialist își dă seama exact unde să încadreze această durere, pentru că sunt sute de tipuri de durere și fiecare necesită tratament individualizat. Nu putem trata cu aceleași unelte cum tratăm în durerea acută„ mai spune dr. Roxana Ciolca, medic specialist anestezie și terapia durerii, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.