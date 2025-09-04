VIDEO Românii, cardiaci la 40 de ani!

Stresul și stilul de viață nesănătos al românilor au generat o scădere a vârstei la care apar bolile de inimă. Dacă în trecut problemele cardiace apăreau după 65 de ani, astăzi bolile cardiovasculare sunt diagnosticate chiar și la persoane de 40 de ani sau mai tinere.

„Din păcate lucrurile sunt destul de complicate. După 65 de ani oamenii sunt catalogați a fi în situația de a face un eveniment cardiac advers. În țara noastră, din cauza faptului că avem viața pe care o avem evenimentele cardiovasculare încep să debuteze de la 40-50 de ani în România, ca o medie de vârstă„ spune conf. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Medicii atrag atenția cu privire la faptul că sunt multe cazuri când bolile cardiovasculare sunt diagnosticate și la persoane sub 40 de ani.

„Sunt însă și cazuri sub 40 de ani, nu sunt o regulă. Dar se întâmplă. Am crede că fiind tineri ar trebui să fie și sănătoși, dar cu toate acestea foarte mulți oameni ajung să fie invalidați de un eveniment precum un infarct de miocard” spune conf. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

