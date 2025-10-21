VIDEO S-a reluat programul național FIV destinat cuplurilor infertile

Programul național pentru creșterea natalității prin care statul suportă o parte din cheltuielile procedurilor FIV, destinate cuplurilor infertile, a fost reluat. Medicii susțin că multe cupluri din România se confruntă cu probleme de fertilitate și pot fi ajutate prin această inițiativă.

„Acest program al Ministerul Muncii acoperă două treimi din costurile intervențiilor FIV ceea ce înseamnă foarte mult. Este un ajutor binevenit pentru 6600 de cupluri care au probleme de fertilitate” susține dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Infertilitatea, o problemă des diagnosticată

Infertilitatea este o problemă pe care specialiștii o întâlnesc tot mai des astăzi în rândul cuplurilor din România. Cauzele care o determină au legătură cu amânarea momentului conceperii copilului sub presiunea factorilor sociali și economici.

„Trebuie să fim atenți pentru că infertilitatea este în creștere, pentru că tot mai multe cupluri aleg să-și amâne perioada conceperii unui copil din diferite motive, de cele mai multe ori sociale și economice. Suntem o generație de viitori părinți cu aspirații foarte înalte, trebuie să investim mult în copiii noștri, iar dorința de a deveni părinte se întâmplă după vârsta de 30 de ani plus și când depășim 35 de ani ne dăm seama că este prea târziu” mai spune dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.