VIDEO Schimbă înfățișări și dăruiește încredere. Relația medicului Ana Maria Oproiu cu rezidenții săi

Formarea medicilor tineri este esențială pentru dezvoltarea lor profesională. Cu o carieră impresionantă, prof. univ. dr. Ana Maria Oproiu a explicat cum îi ajută pe rezidenții săi să descopere drumul spre succes în această profesie.

„Una dintre rezidente, mi-e un copil foarte drag mie care mi-a spus că sunt un șef atipic. Ea mi-a explicat că, de obicei, în proiectele de cercetare și în proiectele mari, șeful își pune prietenii și subalternii. Mi-a spus că eu am venit direct și am sărnit niște etape și i-am luat pe cei de jos. Am preferat să-i cresc și să știu că sunt ok și că vor să facă cercetare și să fie implicați în acest domeniu de activitate” susține prof. univ. dr. Ana Maria Oproiu, medic primar chirurgie plastică și reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Rețeta succesului

Medicul Ana Maria Oproiu susține că are grijă de parcursul profesional al rezidenților săi pe care-i încurajează să rămână să profeseze în România.

„Ei să citească foarte mult și să-și dorească să facă asta. Să nu-i intereseze partea financiară. Este adevărat că nu sunt bine plătiți, dar este important să știi să-i faci să vrea să rămână aici. Nu după ce i-ai școlit să vrea să plece afară. Este foarte important…” mai spune prof. univ. dr. Ana Maria Oproiu, medic primar chirurgie plastică și reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.