VIDEO Scrâșnitul dinților, o problemă medicală ale cărei cauze sunt încă necunoscute

Scrâșnitul dinților sau bruxismul, în termeni medicali, reprezintă o problemă medicală care afectează din ce în ce mai mulți oameni. Din cauza bruxismului, dinții se tocesc, iar astfel este nevoie de consultul unui medic stomatolog. Stomatologii nu tratează bruxismul, ci efectele lui.

„Foarte mulți oameni, potrivit unui studiu, suferă de bruxism diurn. Semnalul de alarmă aici este că nu toți suntem conștienți că facem bruxism. O bună parte din noi bruxăm dinții în timpul nopții, fără să știm că facem asta, dar efectele asupra danturii există. Se tocesc și arată urât. Noi ca stomatologi nu tratăm bruxismul. Știu că oamenii care au problema asta vin la dentist , dar nu noi tratăm bruxismul. Noi tratăm doar tocirea dinților, uneori chiar prin fațete acești pacienți” spune conf. univ. dr. Dan Pătroi, medic primar stomatolog, doctor în științe medicale, șeful Catedrei de Reabilitare Orală din cadrul Universității „Titu Maiorescu” București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

O problemă, mai multe cauzele

O cauză certă a bruxismului încă nu a fost descoperită. Există însă legături între bruxism și stres sau problemele care pot apărea la nivelul articulației mandibulei.

„Cauzele bruxismului nu se cunosc în mod clar. Ce se poate spune este că bruxismul este corelat cu stresul emoțional negativ sau pozitiv. Este într-o oarecare corelație cu afecțiuni problemele articulației mandibule. Poate genera nu doar tocirea dinților, ci și o hipertrofiere a mușchilor masticatori. O ușoară a schimbare la nivel facial” mai spune conf. univ. dr. Dan Pătroi, medic primar stomatolog, doctor în științe medicale, șeful Catedrei de Reabilitare Orală din cadrul Universității „Titu Maiorescu” București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

