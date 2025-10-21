VIDEO Screening genetic al embrionilor obținuți prin FIV

Procedurile de fertilizare in vitro permit cuplurilor infertile să aducă pe lume un copil. Înainte de implantarea embrionilor, medicii specializați în reproducere umană asistată realizează o serie de teste genetice pentru a elimina riscurile apariției anomaliilor genetice. Astfel de teste se recomandă mai ales în cazul femeilor peste 37 de ani care doresc să devină mame.

„Este bine să concepem un copil la vârsta potrivită, dar dacă nu reușim atunci există tehnici pe care le putem aplica pentru a putea obține un copil sănătos. Dacă avem de făcut FIV pentru un cuplu unde partenera are peste 37 de ani, putem recomanda testarea genetică a embrionilor, este un screening genetic. În momentul în care embrionul ajunge în ziua 5, 6 sau chiar 7 în laborator putem preleva câteva celule din zona de embrion care va deveni placenta putem preleva aceste celule pentru a depista anumite anomalii genetice. Cele mai frecvente trisomiile. În loc de o pereche cu doi cromozomi, mai apare un cromozom în plus și aceste mutații nu sunt compatibile cu viața în multe cazuri” spune dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O măsură preventivă

Scopul testării genetice a embrionilor ce urmează a fi implantați în uterul unei femei, prin procedură FIV, este de a elimina riscurile pe care le-ar putea provoca anomaliile genetice ce ar putea fi descoperite.

„Dacă au un număr normal de cromozomi, șansa lor de implantare crește foarte mult, dacă sunt anormali atunci nu transferăm și scurtăm timpul până la un copil normal, împiedicând lipsa implantării, avorturile precoce sau complicațiile pe care aceste avorturi le provoacă„ mai spune dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.