VIDEO Sfaturi pentru părinți despre prima vizită la medicul oftalmolog

Problemele oculare pot să apară încă din primele luni de viață. De aceea nu există o vârstă standard de la care copilul trebuie dus la medicul oftalmolog. Dacă părinții sesizează probleme, indiferent de vârstă, este bine să meargă și să ceară sfatul specialistului.

„În totdeauna la copii nu mai este mitul acela du copilul la oftalmolog doar când poate coopera. Oftalmo pediatrii recomandă un control cât mai precoce. Chiar și sub un an. Dacă un părinte sesizează probleme, trebuie să meargă la medic cât mai repede. Părinții pot observa pete albicioase la nivelul ochiului. Este vorba despre o cataractă congenitală” susține dr. Laura Țuru, medic primar oftalmologie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

O altă problemă care poată să apară la copiii de vârstă foarte mică sunt ochii care lăcrimează. Cauzele pot fi multiple, de aceea părinții trebuie să ceară ajutorul unui specialist.

„De asemenea, doamne ferește dacă ochiul lăcrimează. Poate fi vorba despre un canal lacrimal înfundat sau chiar un glaucom congenital. Părinții trebuie să meargă repede la medic” mai spune dr. Laura Țuru, medic primar oftalmologie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Un control semnificativ trebuie realizat atunci când cel mic merge pentru prima dată la grădiniță. El se poate realiza în jurul vârstei de 3 ani.

„Următorul control poate fi la vârsta de 3 ani, când mergem cu copilul la grădiniță și pot coopera. La această vârstă pot fi depistate viciile de refracție” mai spune dr. Laura Țuru, medic primar oftalmologie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.