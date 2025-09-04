VIDEO Sfaturi practice pentru a scăpa de anxietatea post-vacanță

Foarte mulți oameni se confruntă în această perioadă cu anxietatea sau chiar depresia de după vacanță. Revenirea la birou trebuie pregătită foarte bine mental, în caz contrar riscăm să cădem în plasa anxietății sau cea a depresiei.

„Trebuie să ne asumăm, din punct de vedere mental, că vacanța s-a terminat și trebuie să ne reluăm sarcinile de la serviciu, școală, facultate și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Să ne așezăm prioritățile și să evităm aglomerarea de sarcini, să nu spunem că în prima zi de lucru vom rezolva toate problemele care trebuiau rezolvate de dinainte de vacanță” spune Yolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoterapeut adlerian, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ce este de făcut?

În primul rând trebuie să înțelegem că nu este necesar să rezolvăm toate lucrurile importante încă din prima zi de cum am ajuns la birou. Avem nevoie de o perioadă de reacomodare cu mediul de lucru și cu sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim.

„Trebuie să ne dăm voie ca primele zile să fie confortabile. Adică să ne reconectăm cu mediul, să ne reconectăm cu colegii, să ne restabilim rutina de birou. Intrarea în obiectivele minore, nu majore pe care le avem” mai spune Yolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoterapeut adlerian, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.