VIDEO Simptome mai puțin cunoscute ale menopauzei

Multă vreme menopauza a fost un subiect tabu pentru femei. Astăzi, femeile care ajung în această etapă a vieții au acces la tratamente și terapii medicamentoase care le pot ajuta să treacă mai ușor prin această transformare a organismului. Iar unele dintre simptomele pe care menopauza le provoacă nu au legătură cu vreo afecțiune în sine, ci doar cu modificările produse în corp de menopauză.

„Sunt paciente care nu pot avea contacte sexuale din cauza durerilor care apar, pentru că menopauza provoacă modificări și la nivelul mucoasei vaginale. Și nu doar aici apar modificări. Vorbim de ochi, de nas, de urechi. Țiuiturile în urechi sunt tot simptom dat lipsa receptorilor de estrogen care nu mai sunt stimulați cum trebuie. Sindromul de ochi uscați este tot un simptom al menopauzei” susține dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Toate aceste simptome pot fi ținute sub control și atenuate cu ajutorul terapiei de substituție hormoală. Discută cu medicul tău și informează-te cum poți trece mai ușor peste modificările aduse organismului de menopauză.